İstanbul'da 15 bin kiralık konutta geri sayım: Kiralama şartları ne olacak?

İstanbul'da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların bir bölümünün tamamlandığını ve ilk teslimlerin Eylül ayında yapılacağını açıkladı. Kiralama şartlarının ise bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Konut projesinin detayları Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı tarafından A Haber canlı yayınında değerlendirildi.