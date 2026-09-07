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Kaşif Kozinoğlu'nun gizemli kariyeri: Bosna'dan Asya'ya
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kaşif Kozinoğlu'nun gizemli kariyeri: Bosna'dan Asya'ya

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun hayatı ve görev yaptığı bölgeler yeniden gündemde. Bosna'dan Asya'ya uzanan kariyeri, kullandığı "Fedai", "Köroğlu" ve "Hayalet" kod adları ve Asya'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin hazırladığı öne sürülen raporlar mercek altında. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma da yeniden gündemde. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Kaşif Kozinoğlu'nun bilinmeyen yönlerini ve neden hedefte olduğuna ilişkin iddiaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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