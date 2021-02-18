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İstanbul susuz kalacak mı? İşte kar yağışının ardından barajlardaki son durum

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Giriş: 18.02.2021 15:04
Güncelleme:18.02.2021 15:07
İstanbul’da pazar gününden bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte barajların doluluk oranı 48.67’ye yükseldi. Alibeyköy Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 54.71’e yükseldi.

İstanbul'da pazar gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranını artırdı. Ocak ayında barajlardaki doluluğun yüzde 20'nin altına kadar düştüğü barajlarda, yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 48.67'ye çıktı. Su seviyesinin yüzde 54.71'e ulaştığı Alibeyköy Barajı'nda geçtiğimiz günlerde neredeyse tamamen ortaya çıkan demirlerin büyük bir bölümü su altında kaldı. Son yağışlarla baraj kıyılarında da su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Doluluk oranı Ömerli Barajı'nda yüzde 56.58, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 24.59, Pabuçdere Barajı'nda yüzde 33.09, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 51.08, Terkos Barajı'nda yüzde 46.69, Kazandere Barajı'nda yüzde 62.30, Elmalı Barajı'nda yüzde 54.58, Darlık Barajı'nda yüzde 54.77, Istrancalar'da ise yüzde 47.81 oldu.

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