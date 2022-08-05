05 Ağustos 2022, Cuma
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İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 75 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.