Fon tasfiyelerinde kritik hafta! İşlemleri devam eden fon sayısı 131'den 65'e düştü: Gözler TBMM'de

Fon tasfiyelerinde bu hafta kritik bir eşik aşılması bekleniyor. Geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen kanun teklifinin, bu hafta Genel Kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Fon Kurulu 6'ncı toplantısını gerçekleştirirken tasfiye işlemleri devam eden fon sayısı 131'den 65'e düştü. Teklif kapsamında, fonlarla birlikte hareket edenlere ödeme yapılmayacak. Peki, Fon Kurulu hangi kararları aldı? Kanun teklifi ne zaman TBMM Genel Kurulunda görüşülecek? A Haber muhabiri Şener Çetin, son gelişmeleri Ankara'dan aktardı.