İstanbul için tahliye planı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olası İstanbul depreminde tahliye planlarının hazır olduğunu ve başta köprüler olmak üzere güçlendirme çalışması yaptıklarını açıkladı.

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