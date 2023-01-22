İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk sefer Başkan Erdoğan'dan

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün Başkan Erdoğa'nın açmasıyla hizmete girdi. 8 durağın bulunduğu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Metro hattı, günde 800 bin yolcuya hizmet verebilme kapasitesine sahip. Erdoğan ayrıca metronun ilk seferinide yaptı.