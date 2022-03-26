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İstanbul Boğazı'nda 'mayın' alarmı | MSB: Mayın benzeri cisme müdahale edildi, inceleme sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2022 15:23
Odessa Limanı Rusya Ukrayna Savaşı’nın kilit noktalarından. Liman bugünlerde fırtına yüzünden yerlerinden sökülen deniz mayınları nedeniyle etrafına tehlike saçıyor. Nerede olduğu bilinmeyen yüzlerce mayının serbest biçimde dolaşması, Karadeniz sularında ticaret gemileri bulunan ülkeleri endişelendiriyor. İşte Ukrayna’dan Romanya’ya Bulgaristan’dan Türkiye’ye kadar Karadeniz’de seyir halinde gemileri bekleyen tehlike.
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