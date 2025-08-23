23 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları İstanbul Boğazı'nda Gazze'ye destek eylemi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 16:30
İstanbul Boğazı’nda “Gazze’yi Selamlıyorum” etkinliği kapsamında tekneler bir araya geldi. Denizde düzenlenen etkinlik, dünyadaki en büyük Gazze destek eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, etkinlik alanından son gelişmeleri aktardı. Katılımcılar, Boğaz’daki buluşmada Gazze’ye dayanışma mesajları gönderdi.
