İstanbul Boğazı’nda Gazze’ye destek eylemi

İstanbul Boğazı’nda “Gazze’yi Selamlıyorum” etkinliği kapsamında tekneler bir araya geldi. Denizde düzenlenen etkinlik, dünyadaki en büyük Gazze destek eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, etkinlik alanından son gelişmeleri aktardı. Katılımcılar, Boğaz’daki buluşmada Gazze’ye dayanışma mesajları gönderdi.

