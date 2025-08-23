23 Ağustos 2025, Cumartesi
İstanbul Boğazı'nda Gazze'ye destek eylemi
İstanbul Boğazı’nda “Gazze’yi Selamlıyorum” etkinliği kapsamında tekneler bir araya geldi. Denizde düzenlenen etkinlik, dünyadaki en büyük Gazze destek eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, etkinlik alanından son gelişmeleri aktardı. Katılımcılar, Boğaz’daki buluşmada Gazze’ye dayanışma mesajları gönderdi.