22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu’ndan kişiye özel hukuk tarifi! Halk TV’de şaka gibi yayın

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu’ndan kişiye özel hukuk tarifi! Halk TV’de şaka gibi yayın

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2021 23:59
Güncelleme:22.01.2021 00:41
Baro Başkanı önce ‘hakaret sayılmaz’ dedi ancak söz konusu Ayşenur Arslan olunca anında çark etti. Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında sunucu Ayşenur Arslan ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu ve Ayşenur Arslan arasındaki konuşma ‘kişiye göre hukuk mu belirleniyor’ sorularını akıllara getirdi. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan söz konusu programda vatandaşlar için fakir demiş, ahiret ve cennet inancıyla da alay etmişti.
Halk TV’de şaka gibi yayın
Halk TV’de şaka gibi yayın
İstanbul'da CHP'li belediyeden terör takvimi!
İstanbul'da CHP'li belediyeden terör takvimi!
Türkiye Sincar'a operasyon yapacak mı?
Türkiye Sincar'a operasyon yapacak mı?
CHP neden Mehmetçiği hedef alıyor? Çarpıcı değerlendirme
CHP neden Mehmetçiği hedef alıyor? Çarpıcı değerlendirme
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
CHP'li belediyede kadına şiddet iddiası!
CHP'li belediyede kadına şiddet iddiası!
ABD ve AB ile ilişkiler nasıl olacak?
ABD ve AB ile ilişkiler nasıl olacak?
CHP'li Seyit Torun'dan itiraf gibi açıklama!
CHP'li Seyit Torun'dan itiraf gibi açıklama!
Yavaş'ın zam hamlesini AK Partili üyeler engelledi
Yavaş'ın zam hamlesini AK Partili üyeler engelledi
Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı
Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı
Heykel belediyesi işbaşında!
Heykel belediyesi işbaşında!
Dünya basınında nasıl yankılandı?
Dünya basınında nasıl yankılandı?
Daha Fazla Video Göster