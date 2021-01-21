İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu’ndan kişiye özel hukuk tarifi! Halk TV’de şaka gibi yayın

Baro Başkanı önce ‘hakaret sayılmaz’ dedi ancak söz konusu Ayşenur Arslan olunca anında çark etti. Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında sunucu Ayşenur Arslan ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu ve Ayşenur Arslan arasındaki konuşma ‘kişiye göre hukuk mu belirleniyor’ sorularını akıllara getirdi. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan söz konusu programda vatandaşlar için fakir demiş, ahiret ve cennet inancıyla da alay etmişti.