İsraillilerden esirler için eylem: Netanyahu büyük hata yapıyor

İşgal altındaki Kudüs'te sessiz ama önemli bir eylem vardı. İsrailliler, belediye binası önüne bebek beşikleri ve yataklar taşıdı. Eylemde, Netanyahu ve saldırgan politikası protesto edildi. A Haber muhabiri Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan detayları aktardı.

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