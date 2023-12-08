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İsrailli sunucu sivilleri bombaladı! Kahkaha atarak sivilleri öldürdüler

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Giriş: 08.12.2023 11:19
İsrailli ünlü sunucu Rotem Achihun işgalci askerle eğlenerek Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Kahkahalar eşliğinde sivilleri hedef alan işgalci İsrailliler, Gazze'deki soykırımı gözler önüne serdi.
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