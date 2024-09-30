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İsrail’in katliam tankları Lübnan sınırında

İsrail’in katliam tankları Lübnan sınırında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 13:42
Gazze’de katliam yapan terör devleti İsrail’in tankları şimdi de Lübnan sınırında görüntülendi. A Haber muhabiri İslim İstanbullu sınırdaki son durumu aktardı.
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