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İsrail'in Filistin'e acımasız saldırısı | Bahçeli'den flaş açıklama: BM derhal devreye girmeli

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Giriş: 10.10.2023 11:38
Güncelleme:10.10.2023 11:38
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin'e acımasız saldırısına sessiz kalınmasıyla ilgili "BM derhal devreye girmeli" dedi. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarını yok etmek üzere operasyon düzenleyen İHA'mızı düşüren ABD'ye çok sert tepki gösteren MHP lideri "Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır" dedi.
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