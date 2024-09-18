İsrail’in dijital terör saldırısı! İnsanlarda akıllı cihaz korkusu

Terör devleti İsrail’in Hizbullah'a yönelik düzenlediği siber saldırıda çağrı cihazları patladı. Yapılan saldırıda 10’dan fazla can kaybı yaşanırken 3 bine yakın kişi de yaralandı. Tayvan menşeli marka üretimin Macaristan’da yapıldığını belirtti ve suçlamaları kabul etmedi. Hizbullah ise “intikam yemini” etti. Dijital terör saldırısından sonra akıllı cihaz kullanan milyonlarca insan korkuya kapıldı. Evdeki akıllı dolap, fırın ve süpürgeler bomba mı? sorusu merak ediliyor. Konuya dair A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler verdi.

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