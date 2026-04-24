İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatıldı! Trump: İran'a nükleer silah kullanmayacağım

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı... Açıklama, iki ülkenin üst düzey isimlerini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump'tan geldi... Trump, İran cephesine ilişkin de açıklamalarda bulundu... "İran siyasi kaos içinde" dedi. Trump, savaşta nükleer silah kullanmayacağını da söyledi. İsrail'den gelen açıklama ise; bölgedeki tansiyonu daha da yükseltecek nitelikteydi... Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen İran'a yeni saldırı tehdidinde bulundu. "Bu seferki, daha yıkıcı olacak" ifadesini kullandı.

