İsrail Batı Şeria’da 2 çocuğu öldürdü! Katiller çocuklara ateş açtı

İsrail ordusunun zulmü Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da devam ediyor. Bu kez Cenin'de Filistinli çocukların üzerine ateş açıldı. 8 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk İsrail kurşunları ile can verdi.

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