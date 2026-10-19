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İstanbul'da selin izleri siliniyor! Ayazağa'da yıkım sonrası gözler kayıpları arama çalışmalarında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da selin izleri siliniyor! Ayazağa'da yıkım sonrası gözler kayıpları arama çalışmalarında

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından selin izlerini silmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. Sarıyer Ayazağa'da dere yatağındaki yapıların büyük bölümünün yıkımı tamamlanırken enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Öte yandan selde kaybolan vatandaşlara ulaşmak için yürütülen arama faaliyetleri de sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Hüseyin Koçak canlı yayında aktardı.

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