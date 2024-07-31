31 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsmail Haniye suikastı | AK parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyonist suikastı lanetliyoruz
AK parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri İsmial Haniye’nin Tahran’da şehil edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Siyonist suikastı lanetliyoruz. Soykırım ve katliam şebekesi olduğunu yeniden gördük. Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir.” ifadelerini kullandı.