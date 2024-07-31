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İsmail Haniye suikastı | AK parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyonist suikastı lanetliyoruz

İsmail Haniye suikastı | AK parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyonist suikastı lanetliyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 09:39
AK parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri İsmial Haniye’nin Tahran’da şehil edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Siyonist suikastı lanetliyoruz. Soykırım ve katliam şebekesi olduğunu yeniden gördük. Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir.” ifadelerini kullandı.
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