İslamabad’da tarihi barış görüşmeleri: Masada 10 kritik madde var

Pakistan’ın başkenti İslamabad, bölge ve dünya barışı için kritik bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İran ve ABD heyetlerinin Pakistan'da bir araya gelmesi beklenirken, masada 10 maddelik barış planı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi hayati konular bulunuyor. Diplomasi kulislerinde İsrail'in süreci sabote etme girişimleri konuşulurken, Pakistan makamları barış görüşmelerinden umutlu olduklarını dile getiriyor. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, bölgedeki son durumu ve kritik görüşmelerin detaylarını aktardı.