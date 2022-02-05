05 Şubat 2022, Cumartesi
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İslam’a hakarete Cumhur İttifakı’ndan tepki: Sürekli suç işleyen bir parti
HDP Milletvekili Oya Ersoy'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada İslam dinine yönelik hakareti, tartışmaya neden oldu. AK Parti ve MHP milletvekillerinden peş peşe tepkiler geldi. HDP ve PKK'nın asıl hedefinin İslam dini olduğunun altı çizildi. Konuyla ilgili bir diğer tepki de ilahiyatçılardan geldi.