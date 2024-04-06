İslam alemi Kadir Gecesi’ne kavuştu! Müslümanlar camilere akın etti

İslam alemi tüm dünyada Kadir Gecesi’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Doğudan batıya kuzeyden güneye birçok adreste Müslümanlar camilere akın etti. Kudüs'te binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'daydı. İsrail güçleri kandil coşkusuna da gölge düşürdü.

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