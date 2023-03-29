İskoçya’da ilk Müslüman başbakan! Hamza Yusuf ile yeni dönem

İskoçya'da yeni dönem başladı. 38 yaşındaki Hamza Yusuf İskoçya Ulusal Partisi’nin Genel Başkanı seçildi. Böylece Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu.

Hamza Yusuf tıpkı eski başbakan gibi İskoçya'nın bağımsızlığı için mücadele edeceği sözünü verdi. Yusuf, "Benim en önemli önceliğim İskoçları hayat pahalılığından korumak olacak. Sağlık sistemini yeniden ayağa kaldıracağız. İskoçya halkının şimdi her zamankinden daha fazla bağımsızlığa ihtiyacı var ve biz İskoçya'ya bağımsızlık getiren nesil olacağız." dedi.

Yusuf başbakanlık konutundaki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımında "Ailem ve ben parlamentoda yapılan oylamanın ardından konuttaki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Frankfurt'ta 26 Mart'ta yapılan 2. tur seçimleri Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Suriyeli göçmen Mike Josef kazandı. Josef'in kazanmasıyla en önemli üç siyasi koltuğa göçmen kökenliler oturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Suriye, Meclis Başkanı'nın Türk ve Belediye Başkanı'nın ise İran kökenli olduğu Frankfurt'ta Türklerin oyları belirleyici oldu.