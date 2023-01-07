İSKİ kayıp su tespiti için ihale düzenleyecek

İSKİ'nin bu ay düzenleyeceği ihaleler, su kayıplarını önlemedeki yetersizliğin tescili mi? Rakamları açıklanan son iki yılda, 330 milyon metreküp suyu kayıp-kaçak sınıfına giren İSKİ, kayıp tespiti ihalesi düzenleyecek. Uzmanlarsa, İSKİ'nin görevi olan bu iş için ihale düzenlenmesine tepkili.