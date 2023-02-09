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İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2023 13:15
İskenderun limanındaki depremin ardından başlayan yangın kontrol altına alındı ancak konteynerler yanmaya devam ediyor ve söndürme işlemleri devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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