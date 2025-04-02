02 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İşgalciler Filistinlilere saldırdı
İşgalciler Filistinlilere saldırdı

İşgalciler Filistinlilere saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2025 22:18
Batı Şeria'da Siyonist işgalciler yine Filistinlileri hedef aldı. Bir köyü basarak, halkın evlerine ve araçlarına ateş açtılar. Olayda büyük maddi hasar meydana gelirken, halkın büyük bir kısmı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'de ise katliam hız kesmeden devam ediyor. İşgal ordusu, harekat alanını genişletme kararı alarak, Refah'a doğru ilerlemeye başladı. Bölgedeki şiddet artarken, uluslararası toplum bu insan hakları ihlallerine karşı sesini yükseltiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşgalciler Filistinlilere saldırdı
İşgalciler Filistinlilere saldırdı
İşgalciler Filistinlilere saldırdı
Yeni evlenecek çiftlere destek! Mobilyada yüzde 35 indirim
Yeni evlenecek çiftlere destek! Mobilyada yüzde 35 indirim
Villayı 6 milyon lira kiraya vermiş!
Villayı 6 milyon lira kiraya vermiş!
CHP’nin boykot çağrısına büyük tepki!
CHP'nin boykot çağrısına büyük tepki!
Bahçeli’den ’terörsüz Türkiye’ mesajı
Bahçeli'den 'terörsüz Türkiye' mesajı
Kilis’te boykot çağrısı karşılık bulmadı
Kilis'te boykot çağrısı karşılık bulmadı
Kılıçdaroğlu’na göreve davet mesajları!
Kılıçdaroğlu'na "göreve davet" mesajları!
Boykot çağrısına istenilen karşılık gelmedi!
Boykot çağrısına istenilen karşılık gelmedi!
KKTC’yi ikiye bölen bir toplumsal gerilim!
"KKTC'yi ikiye bölen bir toplumsal gerilim!"
AK Parti’den CHP’nin boykot çağrısına yanıt
AK Parti’den CHP’nin boykot çağrısına yanıt
Özgür Özel Türkiye ekonomisini hedef aldı!
Özgür Özel Türkiye ekonomisini hedef aldı!
Boykot çağrısına esnaftan tepki: Sadece gülüyorum
Boykot çağrısına esnaftan tepki: Sadece gülüyorum
Daha Fazla Video Göster