İşgalciler Filistinlilere saldırdı

Batı Şeria'da Siyonist işgalciler yine Filistinlileri hedef aldı. Bir köyü basarak, halkın evlerine ve araçlarına ateş açtılar. Olayda büyük maddi hasar meydana gelirken, halkın büyük bir kısmı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'de ise katliam hız kesmeden devam ediyor. İşgal ordusu, harekat alanını genişletme kararı alarak, Refah'a doğru ilerlemeye başladı. Bölgedeki şiddet artarken, uluslararası toplum bu insan hakları ihlallerine karşı sesini yükseltiyor.

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