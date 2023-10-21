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İşgalci İsrail Gazze'de pazar yerini vurdu

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Giriş: 21.10.2023 21:57
Son dakika haberleri... İşgalci İsrail'in savaş uçakları, Gazze'de bulunan Nusirat Kampı'ndaki pazar yerini hedef aldı. Saldırı sonucunda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail Gazze’de pazar yerini vurdu
İşgalci İsrail Gazze'de pazar yerini vurdu
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