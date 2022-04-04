İşçilerin parasına çöktüler! HDP’liler gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütü sempatizanları, ‘Kobani’ye Yardım’ kampanyası adı altında mevsimlik tarım ve inşaat işçilere tehdit, baskı, ve şiddet uygulayarak paralarını aldı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin düzenlediği operasyonda HDP il ve ilçe teşkilatlarında görevli kişilerinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.