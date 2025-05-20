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İş adamına suikast girişimini polis önledi

İş adamına suikast girişimini polis önledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 12:37
Organize suçlarla mücadele ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Beşiktaş'ta bir iş adamına suikast girişiminde bulunan 2 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. Yine 3 ilçede "yeni nesil çete" olarak adlandırılan motosikletli grup kıskıvrak yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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İş adamına suikast girişimini polis önledi
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