20 Mayıs 2025, Salı
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İş adamına suikast girişimini polis önledi
Organize suçlarla mücadele ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Beşiktaş'ta bir iş adamına suikast girişiminde bulunan 2 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. Yine 3 ilçede "yeni nesil çete" olarak adlandırılan motosikletli grup kıskıvrak yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.