İranlı Masoud Nazari İstanbul’da öldürüldü! Saldırganlarla ilgili ipucu var mı?

Giriş: 18.10.2025 09:21
İranlı muhalif Masoud Nazari geçtiğimiz günlerde İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin üzerindeki sır perdesi henüz aralanamadı. Peki soruşturma ne aşamada; herhangi bir ize rastlandı mı? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
