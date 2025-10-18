18 Ekim 2025, Cumartesi
İranlı Masoud Nazari İstanbul'da öldürüldü! Saldırganlarla ilgili ipucu var mı?
İranlı muhalif Masoud Nazari geçtiğimiz günlerde İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin üzerindeki sır perdesi henüz aralanamadı. Peki soruşturma ne aşamada; herhangi bir ize rastlandı mı? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.