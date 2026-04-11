İran heyetinden Pakistan’a ‘kanlı çanta’lı mesaj! Uçaktaki o kareler dünyayı sarstı: Minab 168 unutulmadı

Bölgesel gerilimi düşürmek ve barış müzakerelerini yürütmek üzere Pakistan’a giden İran heyeti, uçak koltuklarına yerleştirilen sembollerle tüm dünyaya sarsıcı bir mesaj verdi. ABD ve İsrail destekli saldırılar sonucu hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, kanlı okul çantaları ve beyaz güllerle donatılan uçak, bir diplomasi trafiğinden öte insanlık dramına dikkat çeken sembolik bir törene dönüştü.