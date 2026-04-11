İran ve ABD Pakistan’da masaya oturdu: Tahran’dan kritik ateşkes şartları!

Lübnan'da 40 gündür süren şiddetli çatışmaların ardından geçici ateşkes sağlanırken, kalıcı barış için diplomatik trafik hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri, kalıcı ateşkesi görüşmek üzere Pakistan’da bir araya geldi. Tahran yönetiminin masaya sunduğu 10 maddelik şartlar ve dondurulan varlıklar meselesi görüşmelerin seyrini belirleyecek. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki son gelişmeleri ve İran kanadından gelen sert açıklamaları aktardı.