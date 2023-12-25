25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 Mehmetçik için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 Mehmetçik için Hakkari'de tören düzenlendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 20:45
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, şehitler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Havalimanındaki törenin ardından Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Karaca'nın naaşı Tokat'a, Taşkın'ın naaşı Malatya'ya uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, vali yardımcıları, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta bölücü terör örgütünün saldırısı ve ardından sağlanan temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık, yaralılardan 3'ünün de kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehitlerimize Hakkari’de tören
Şehitlerimize Hakkari'de tören
Terör yandaşlarına Türk SİHA’sı şoku
Terör yandaşlarına Türk SİHA’sı şoku
CHP yandaşları dört bir koldan hadsizliğe büründü!
CHP yandaşları dört bir koldan hadsizliğe büründü!
Bakan Güler ve komuta kademesi Hakkari’de
Bakan Güler ve komuta kademesi Hakkari'de
Çukur çetesi suç örgütü çökertildi
Çukur çetesi suç örgütü çökertildi
CHP’nin skandal bildiri adımına PKK medyasından destek!
CHP’nin skandal bildiri adımına PKK medyasından destek!
Yurt dışından telefon getirene müjde
Yurt dışından telefon getirene müjde
A Haber canlı yayınında terör hedefleri vuruldu
A Haber canlı yayınında terör hedefleri vuruldu
Lağım çukuru Ekşi Sözlük kapatıldı
Lağım çukuru Ekşi Sözlük kapatıldı
CHP medyası şaşırtmadı!
CHP medyası şaşırtmadı!
Kaan 27 Aralık’ta göklerde olacak!
Kaan 27 Aralık’ta göklerde olacak!
Bildiri tartışmalarının gölgesinde CHP MYK!
Bildiri tartışmalarının gölgesinde CHP MYK!
Daha Fazla Video Göster