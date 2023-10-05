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Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de

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Giriş: 05.10.2023 16:10
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de
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