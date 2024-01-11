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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 09:15
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ülke tarafından haklarında Interpol kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan 10 kişinin Kafes-30 operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı.
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