Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ülke tarafından haklarında Interpol kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan 10 kişinin Kafes-30 operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

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