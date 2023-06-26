İnterpol Kırmızı Bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.