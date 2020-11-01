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İnsanlığınızdan utanın! İzmir'de depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar

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Giriş: 01.11.2020 18:56
Güncelleme:01.11.2020 18:56
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artarken tüm Türkiye'den bölgeye yardım eli uzatıldı. İzmir'de deprem bölgesinde dağıtılan yardımları sürekli sıraya girerek alıp büfesine götüren şahsın bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıktı. Sosyal medyada görenlere "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüler, yoğun tepki çekti.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden bölgeye yardım yağdı. Bölgeye gelen yardımlardan sürekli sıraya girerek alan bir şahsın bu ürünleri kendi büfesinde sattığı ortaya çıktı.

DEFALARCA ÇALDILAR

Defalarca hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı. O anlar hırsızların ürünleri çaldığını fark eden bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde şu ana kadar 62 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı.

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