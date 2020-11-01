İzmir'de korku dolu anlar: Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki bina sallandı, ekipler uzaklaştırıldı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarme ekiplerinin çalışmaları sürerken Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki binada sarsıntı meydana geldi.Sallantı sonrasında Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar durdurulurken o anlar A Haber kameralarına yansıdı.

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi. Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.

ÇALIŞMALAR DURDU ALAN BOŞALTILDI

Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi. Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi. 30 Ekim'deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilmişti. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye geldi.