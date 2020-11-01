İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında çalışmaların yapıldığı bölgede açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hikmet Çatal A Haber ekranlarında evlere yapılacak depreme dayanıklılık testi için başvuru sürecini anlattı.

A Haber ekranlarında evlere yapılacak deprem dayanıklılık testi için sürecin nasıl işleyeceğini anlatan Prof.Dr. Hikmet Çatal, vatandaşların başvurusu sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği firmaların binaya gelerek beton örnekleri alacağını söyledi. Çatal, bu işlem sonrasında sürecin nasıl işleyeceğini de izleyenlerle paylaştı.

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