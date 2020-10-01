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İngiltere'de plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarına yasak geldi

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Giriş: 01.10.2020 17:41
Güncelleme:01.10.2020 17:53
Koronavirüsle mücadele kapsamında her geçen gün yeni kararlar alan İngiltere, plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımını engelledi.

İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımı bugünden itibaren yasaklanıyor.

YASAK 1 EKİM'E ERTELENMİŞTİ

Ülkede yılda yaklaşık 5 milyar plastik pipet, 2 milyar kulak çubuğu ve 300 milyon kokteyl karıştırıcının kullanıldığı tahmin ediliyor.

Mayıs 2019'da alınan yasak kararının Nisan 2020'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Fakat karar koronavirüs salgını nedeniyle yasak 1 Ekim'e ertelenmişti.

Çevre örgütleri uzun bir süredir, plastik yerine kağıt pipetlerin kullanılması çağrısını yapıyordu.

BAZI SÜPERMARKETLER YASAĞI BEKLEMEDİ

Yasak tüm işletmeleri kapsıyor. Ancak, hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu olacak.

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