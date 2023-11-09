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İngiltere'de 72 yıl sonra bir ilk! Yeni yasama yılı açılış törenini 72 yıl sonra ilk kez bir kral yaptı

A Haber
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Giriş: 09.11.2023 16:47
İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması yapıldı. İngiltere Kralı 3. Charles, yeni yasama yılı açılış töreni kapsamında Lordlar Kamarası'nda Başbakan Rishi Sunak tarafından hazırlanan hükümet programını okudu. Peki Charles o konuşmada neler söyledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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