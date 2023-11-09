09 Kasım 2023, Perşembe
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İngiltere'de 72 yıl sonra bir ilk! Yeni yasama yılı açılış törenini 72 yıl sonra ilk kez bir kral yaptı
İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması yapıldı. İngiltere Kralı 3. Charles, yeni yasama yılı açılış töreni kapsamında Lordlar Kamarası'nda Başbakan Rishi Sunak tarafından hazırlanan hükümet programını okudu. Peki Charles o konuşmada neler söyledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.