İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı! A Haber’de dikkat çeken yorum: Ege’de denge yeniden kurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçakları konusunda iş birliği anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmanın ardından Eurofighter’ın teknik özellikleri ve diğer savaş uçaklarıyla farkları, A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Askeri stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, değerlendirmesinde Türk Hava Kuvvetleri’nin orta ve uzun vadeli planlamasında Eurofighter projesinin kritik bir rol üstleneceğini vurguladı. Gazeteci Mete Sohtaoğlu ise bu sürecin yalnızca bir alım anlaşması olmadığını belirterek, Türkiye’nin Avrupa savunma sanayi ekosistemine daha etkin şekilde dahil olmasının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN