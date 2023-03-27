Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladı. İnce'ye neden "çekil" baskısı yapılıyor? İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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