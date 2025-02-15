İmralı heyeti Irak’a gidiyor! DEM Parti, görüşmelerini sürdürüyor

DEM Parti’nin “İmralı Heyeti” yeni başlayan süreçle ilgili temaslarını sürdürüyor. Heyetin, 16-17 Şubat tarihlerinde Irak'ın kuzeyine giderek Bölgesel Yönetim temsilcileriyle görüşmeler yapacağı öğrenildi. Sürecin detaylarına ilişkin açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barış ve çözümden yana olduklarını belirterek, diyalog ve müzakerenin önemine vurgu yaptı. Parti kaynakları, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair görüşmelerin farklı kesimlerle devam edeceğini ifade ederken, yapılan ziyaretlerin perde arkasında hangi mesajların verildiği merak konusu. İşte detaylar…

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