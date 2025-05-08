08 Mayıs 2025, Perşembe
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İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli! Yavaş kendi hesabını devretti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İmamoğlu'nun tutukluluğunun sona erene kadar tedbiren hesabının erişime engellendiği ifade edildi. Mansur Yavaş da seçim kampanyalarında kullandığı hesabını Ekrem İmamoğlu'na verdi.