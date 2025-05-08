08 Mayıs 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli! Yavaş kendi hesabını devretti
İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli! Yavaş kendi hesabını devretti

İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli! Yavaş kendi hesabını devretti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2025 16:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İmamoğlu'nun tutukluluğunun sona erene kadar tedbiren hesabının erişime engellendiği ifade edildi. Mansur Yavaş da seçim kampanyalarında kullandığı hesabını Ekrem İmamoğlu'na verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli! Yavaş kendi hesabını devretti
Sosyal medya hesabına erişim engeli!
Sosyal medya hesabına erişim engeli!
Google’a sert sözler: Algoritma gazetecileri yok ediyor
Google'a sert sözler: Algoritma gazetecileri yok ediyor
CHP’li Başarır polislere hakaret etti!
CHP’li Başarır polislere hakaret etti!
Türkiye’ye kritik ziyaret
Türkiye’ye kritik ziyaret
Irak Başbakanı Sudani Ankara’da!
Irak Başbakanı Sudani Ankara'da!
CHP’den dijital komisyonda korsan eylem!
CHP'den dijital komisyonda korsan eylem!
CHP’li Özgür Çelik’e 15 yıl hapis istemi
CHP'li Özgür Çelik’e 15 yıl hapis istemi
Evliliğin önündeki engeller kaldırılmalı
"Evliliğin önündeki engeller kaldırılmalı"
Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Irak Başbakanı Sudani Türkiye’ye geliyor
Irak Başbakanı Sudani Türkiye'ye geliyor
Kritik NATO görevine Türk general
Kritik NATO görevine Türk general
Nükleer silahlar ateşlenecek mi?
Nükleer silahlar ateşlenecek mi?
Daha Fazla Video Göster