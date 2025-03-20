İmamoğlu’nun ifade işlemi başladı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, iki ayrı soruşturma yürütüyor. İlk soruşturmada "PKK ile ortak hareket etme", "PKK üyelerini işe yerleştirme" suçlamaları yöneltilirken, ikinci soruşturmada ise "yolsuzluk" ve "rüşvet almak" iddiaları bulunuyor. Soruşturmanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Hasan Zahid aktardı.

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