İmamoğlu'nun "Akın Gürlek" davası 16 Haziran’a ertelendi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın duruşması 16 Haziran'a ertelendi. Öte yandan 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla da 2023 yılında dava açılmıştı. O dava da bugün görülüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN