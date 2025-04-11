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İmamoğlu’nun Akın Gürlek davası 16 Haziran’a ertelendi

İmamoğlu'nun "Akın Gürlek" davası 16 Haziran’a ertelendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 12:59
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın duruşması 16 Haziran'a ertelendi. Öte yandan 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla da 2023 yılında dava açılmıştı. O dava da bugün görülüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
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İmamoğlu’nun Akın Gürlek davası 16 Haziran’a ertelendi
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