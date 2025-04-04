İmamoğlu'na "çalmadım" göndermesi!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan'da yapılacak kurultayda aday olup olmayacağına dair tartışmalara son noktayı koydu. “Aday değilim” diyen Kılıçdaroğlu, muhalif kanattan kendisine yöneltilen “Aday olursan yüzüne tükürürler” sözlerine de sert bir yanıt verdi. “Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, hakkında yolsuzluk soruşturması süren Ekrem İmamoğlu’na gönderme olarak yorumlandı.

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