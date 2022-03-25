25 Mart 2022, Cuma
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İllerin vekil sayıları yeniden belirlendi! İşte milletvekili sayısı düşen ve yükselen iller
Yüksek Seçim Kurulu illerin vekil sayılarını son nüfus verilerine göre yeniden belirledi. Bazı illerin milletvekili sayıları düştü, bazı illerin ise yükseldi. Buna göre Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı 1 azalırken, İstanbul 1'inci Bölge ve Bayburt'un vekil sayıları 1'er arttı. 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3'e düştü. İstanbul'un 97 olan milletvekili sayısı 98'e, Bayburt ise 1'den 2'ye yükseldi. En fazla milletvekili çıkaran iller arasında ilk sırada 98 vekil ile İstanbul var. İstanbul'u 36 vekil ile Ankara, 28 vekil ile İzmir takip ediyor. 4. sırada 20 milletvekili ile Bursa, 5. sırada ise 17 vekil ile Antalya var.