23 Eylül 2025, Salı
İletişim Başkanlığı Başkan Erdoğan'ın konuşmasının tamamını yayınladı
İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı esnasında mikrofon sesinin kısılmasının ardından konuşmanın tamamını paylaştı. Başkanlık yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fransa ve Suudi Arabistan'ın Öncülüğünde Düzenlenen, Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı’nda Yaptığı Konuşma" ifadelerine yer verdi.